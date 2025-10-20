HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zündet am Montagmittag Kursrakete

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,4 Prozent auf 96,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,4 Prozent auf 96,70 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 96,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 95,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 223.675 HENSOLDT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 21,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2024 (29,60 EUR). Mit Abgaben von 69,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,615 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 520,00 Mio. EUR eingefahren.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,70 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Neues EU-Programm, Ukraine-Hoffnungen & Co.: So reagieren Aktien von HENSOLDT, RENK & Rheinmetall

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick nach neuen Rüstungszusagen an Ukraine

China schickt Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall und Co. an Wert verlieren