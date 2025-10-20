HENSOLDT Aktie News: Anleger decken sich am Montagnachmittag mit HENSOLDT ein
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,6 Prozent auf 97,75 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,6 Prozent auf 97,75 EUR. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,40 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,00 EUR. Bisher wurden heute 320.473 HENSOLDT-Aktien gehandelt.
Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Bei 29,60 EUR fiel das Papier am 19.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,615 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 101,00 EUR je HENSOLDT-Aktie an.
Am 31.07.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.
