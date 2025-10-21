HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 98,20 EUR.

Das Papier von HENSOLDT legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 98,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 99,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 186.658 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 16,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 30,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 226,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,615 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 101,00 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

