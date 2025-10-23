DAX24.121 -0,1%Est505.650 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1592 -0,2%Öl64,74 +0,6%Gold4.094 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Profil
Aktienentwicklung

23.10.25 09:22 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 100,40 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 100,40 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,90 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.053 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,23 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 30,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 70,02 Prozent sinken.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,615 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 101,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,70 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

