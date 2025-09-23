HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Plus bei 100,80 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 100,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 101,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 83.076 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Mit einem Kursverlust von 72,94 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,626 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

