DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Aktie im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

24.09.25 09:25 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Plus bei 100,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
101,70 EUR 4,10 EUR 4,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 100,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 101,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 83.076 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Mit einem Kursverlust von 72,94 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,626 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rüstungsaktien bleiben im Fokus: So schlagen sich Rheinmetall, HENSOLDT und RENK am Dienstag

Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen