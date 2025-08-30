DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.918 -0,4%Nas22.141 +0,5%Bitcoin98.307 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,49 +1,8%Gold3.644 +0,3%
Dänemark investiert Milliarden in Luftverteidigung

12.09.25 18:09 Uhr
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark will seine Luftverteidigung mit einer Rekordinvestition massiv ausbauen. Die Regierung des skandinavischen Landes plane den Kauf von mehreren Flugabwehrsystemen im Wert von etwa 7,8 Milliarden Euro (58 Milliarden dänische Kronen), teilte das dänische Verteidigungsministerium mit. "Dies ist die bislang größte Einzelinvestition in den Wiederaufbau der dänischen Verteidigung", heißt es weiter.

Die sicherheitspolitische Lage mache die Luftverteidigung "zu einer absoluten Priorität beim Aufbau der Streitkräfte", sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen laut Mitteilung. "Die Erfahrungen aus der Ukraine zeigen, dass die bodengestützte Luftverteidigung eine entscheidende Rolle beim Schutz der Zivilbevölkerung vor russischen Luftangriffen spielt."

Deutsches Iris-T-System möglich

Insgesamt acht Systeme mit hoher und mittlerer Reichweite will Dänemark demnach beschaffen. Infrage kommt dabei auch das deutsche Iris-T-System, das auch in der Ukraine zum Einsatz kommt. Die ersten sollen noch in diesem Jahr einsatzbereit sein./pba/DP/mis

Wer­bung

