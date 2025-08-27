DAX24.050 ±0,0%ESt505.401 +0,1%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, STADA, Pernod Ricard im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Fokus: Zahlen von Chipriese NVIDIA untermauern KI-Nachfrage Palantir-Aktie im Fokus: Zahlen von Chipriese NVIDIA untermauern KI-Nachfrage
Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter Cavendish erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter Cavendish erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen
HENSOLDT im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Donnerstagmittag nach

28.08.25 12:05 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Donnerstagmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 84,15 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
84,80 EUR -0,35 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 84,15 EUR. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 83,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 203.501 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 29,41 Prozent zulegen. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,625 EUR. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 103,40 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 549,00 Mio. EUR gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,73 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins: RENK startet bahnbrechendes Getriebeprojekt

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
08.05.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
03.03.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.03.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

