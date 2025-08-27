HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Donnerstagmittag nach

HENSOLDT im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 84,15 EUR nach.

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 84,15 EUR. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 83,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 203.501 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 29,41 Prozent zulegen. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,625 EUR. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 103,40 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 549,00 Mio. EUR gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,73 EUR im Jahr 2025 aus.

