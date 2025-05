HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 89,00 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 89,00 EUR ab. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 88,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.448 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 92,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,21 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 69,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,649 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,40 EUR.

HENSOLDT gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. HENSOLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

