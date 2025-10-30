HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 91,90 EUR ab.
Die HENSOLDT-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 91,90 EUR abwärts. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 91,70 EUR. Bei 93,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.404 HENSOLDT-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. 28,07 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,10 EUR ab. Abschläge von 67,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,615 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.
Am 31.07.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
