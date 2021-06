DAX vorbörslich Grün-- Asiens Börsen unentschlossen -- Lufthansa will Staatshilfen "so rasch wie möglich" zurückzahlen -- Porsche-Tochter MHP und TransnetBW gründen Joint Venture

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt werden die Anleger wieder optimistischer erwartet.

Der DAX tendiert vor dem Ertönen der Startglocken in der Gewinnzone. Auch der TecDAX wird mit einem leichten Plus erwartet.

Aufgrund von fehlenden Impulsen von den feiertagsbedingt geschlossenen Börsen in den USA und Großbritannien am Vortag, sowie der weiterhin schwer zu überwindenden Marke von 15.500 Punkten sind die Impulse nicht sehr stark. Mit dem Einstieg des US-Handels sollte wieder mehr Bewegung in die Märkte kommen. Außerdem steht der Einkaufsmanagerindex aus den USA im Fokus.

