DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen in Grün -- EVOTEC senkt Prognosen -- Siemens Energy erfüllt Erwartungen -- Super Micro Computer macht mehr Gewinn -- Commerzbank, Reddit im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag stabil. Der DAX legte zum Handelsstart zu und baute seine Gewinne zunächst aus. Zwischenzeitlich rutschte er auf rotes Terrain ab. Bis zum Handelsende konnte er seine Verluste jedoch wieder wettmachen und ging marginale 0,09 Prozent höher bei 17.354,32 Punkten in den Feierabend.

Der TecDAX präsentierte sich zum Börsenstart ebenfalls fester und fiel zeitweise ebenfalls. Im Laufe des Nachmittags drehte er aber wieder ins Plus und beendete die Sitzung 0,26 Prozent stärker bei 3.204,11 Zählern. Rezessionssorgen in den USA hatten am Montag weltweit für einen Ausverkauf gesorgt. Der DAX hatte sich aber über der runden Marke von 17.000 Punkten behaupten können. Der japanische Leitindex, der am Vortag mehr als 12 Prozent absackte, legte am Dienstag eine satte Erholung hin. Bei Capital Economics zeigt man sich zuversichtlich: Die Experten halten trotz der schwachen Daten vom US-Arbeitsmarkt eine "weiche Landung" immer noch für das wahrscheinlichste Szenario, berichtete dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Märkten verbuchten am Dienstag moderate Gewinne. Der EURO STOXX 50 bewegte sich anfänglich in der Gewinnzone, rutschte zwischenzeitlich ins Minus und drehte bis zum Handelsende jedoch wieder ins Plus. Er notierte letztlich 0,08 Prozent höher bei 4.575,22 Punkten. Nachdem sich beim japanischen Leitindex am Dienstag eine satte Erholung nach dem Absturz am Vortag zeigte, kam es auch in Europa am Dienstag zu einer Stabilisierung. Hauptthema blieb eine mögliche US-Rezession. Darüber hinaus rückten auch am Dienstag wieder zahlreiche Unternehmen mit ihren Quartalsvorlagen in den Blick der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Aktienmärkten starteten nach der steilen Talfahrt am Dienstag einen Stabilisierungsversuch. So eröffnete der Dow Jones mit einem marginalen Gewinn und baute diesen im weiteren Handelsverlauf deutlich aus. Er beendete den Tag letztlich 0,76 Prozent stärker bei 38.996,60 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite legte im Verlauf kräftig zu, nachdem er zum Start bereits leicht gestiegen war. Sein Schlussstand: 16.366,85 Zähler (+1,03 Prozent). "Die Investoren in New York blieben trotz der Börsenturbulenzen rund um den Globus und der Tatsache, dass die Stimmung mittlerweile in einem extrem ängstlichen Bereich angelangt ist, gelassen und haben Ruhe bewahrt", zitierte dpa-AFX Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Einige der fallenden Messer sind am Boden angekommen", so Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Daneben hätten ein paar beruhigende Worte von Vertretern der US-Notenbank die Nerven der Anleger etwas beruhigt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken