DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen mit Abgaben -- E.ON steigert Gewinn -- Ströer wächst -- Brenntag verdient deutlich weniger -- AMC, Lyft, JENOPTIK im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch fester erwartet.

Der DAX legt vorbörslich zu. Auch der TecDAX dürfte mit Gewinnen in den Tag starten.

Nachdem Abrutscher am Vortag auf den tiefsten Stand seit vier Wochen dürfte der DAX am Mittwoch wieder zulegen. Daneben stehen erneut zahlreiche Zahlenvorlagen im Fokus der Anleger. So haben vorbörslich unter anderem E.ON, Brenntag, Ströer, JENOPTIK, Hannover Rück und Delivery Hero über ihre jüngsten Ergebnisse informiert.

