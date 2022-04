Asiens Börsen in Rot -- Allianz, Munich Re und Talanx im Blick: 'Nasim' kostet Versicherer offenbar 150 Millionen Euro -- Uniper reagiert gelassen auf Kohle-Embargo der EU

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Freitag deutlich höher.

Der DAX ging bereits stärker in die Sitzung und hielt sich auch anschließend klar in der Gewinnzone. Bis zum Handelsende konnte er um 1,46 Prozent auf 14.283,67 Punkte zulegen. Der TecDAX stieg ebenfalls mit einem Aufschlag in den Handel ein. Im Verlauf rutschte er jedoch in die Verlustzone ab. Letztlich notierte er 0,16 Prozent tiefer bei 3.273,39 Zählern.

Unterstützung lieferten vor dem Wochenende laut Stephen Innes von SPI Asset Management vor allem die sinkenden Ölpreise, wie er gegenüber dpa verlautete. Die Internationale Energieagentur (IEA) gab am Donnerstag bekannt, zusätzliche 120 Millionen Barrel an Rohölreserven freizugeben, um die Folgen des Ukraine-Kriegs abzufedern. Laut Innes gingen die Anleger außerdem recht zuversichtlich in die Berichtssaison zum ersten Quartal, die in der kommenden Woche mit den US-Banken startet.

