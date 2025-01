DAX vorbörslich in Rekordlaune -- Asiens Börsen uneins -- Netflix verzeichnet Rekord-Plus -- Schaeffler verfehlt Erwartungen -- adidas übertrifft Jahresprognose -- VW stärkt Präsenz in Nordamerika

Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich der Rallymodus auch am Mittwoch fortsetzen.

An den Märkten in Europa dürfte sich die gute Stimmung auch am Mittwoch fortsetzen. Dass es nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump nicht sofort zu Strafzöllen war, sorgte für Erleichterung. Man hofft daher auf eine gewisse Verhandelbarkeit des Themas. Zudem sorgt die Ankündigung Trumps, das "Stargate"-Projekt mit rund 100 Milliarden Dollar für den Ausbau von Datenzentren zu unterstützen, für gute Laune.

An den europäischen Börsen ging es am Dienstag verhalten zu.

Die US-Börsen zeigten sich nach der Feiertagspause mit Gewinnen.

Der Dow Jones fuhr am ersten Handelstag der Handelswoche in den USA ein Plus von 1,24 Prozent auf 44.026,30 Punkte ein.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich ebenfalls mit Gewinnen und schloss mit einem Plus von 0,64 Prozent bei 19.756,78 Zählern.

Nach einem langen Wochenende und der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump zeigte sich die Wall Street am Dienstag mit positiven Vorzeichen. Am Montag waren die US-Börsen aufgrund des Martin Luther King Day geschlossen geblieben.

Die Politik des neuen Präsidenten sorgte jedoch für Unsicherheit an den Märkten, insbesondere wegen seiner Ankündigungen, Importzölle anzuheben. Zwar verzichtete Trump am Tag seiner Amtseinführung auf sofortige Zollerhöhungen, kündigte jedoch im Oval Office an, ab dem 1. Februar Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko einzuführen. Darüber hinaus deutete er mögliche allgemeine Zollerhöhungen an.

"Die Volatilität an den Märkten wird mit dem Beginn von Trump 2.0 zunehmen. Dennoch bleibt der makroökonomische Hintergrund für die Finanzmärkte günstig", erklärte Mark Haefele, Chief Investment Officer von UBS Global Wealth Management laut Dow Jones Newsiwres. "Die robuste US-Wirtschaft bietet positive Aussichten für Unternehmensgewinne. Die Fed bleibt auf ihrem Lockerungskurs, während Investitionen in künstliche Intelligenz und Monetarisierung das Wachstum weiterhin fördern werden."

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken