Asiens Börsen im Plus -- BVB-Sportchef Ricken nimmt Spieler in die Pflicht

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag etwas höher.

So eröffnete der DAX noch etwas schwächer und blieb auch anschließend in der Nähe seines Vortagesschlussstands. Nachdem er zeitweise ins Plus vorrückte, verabschiedete er sich letztlich 0,11 Prozent höher bei 19.463,59 Punkten ins Wochenende.

Der TecDAX legte hingegen anfänglich leicht zu und tendierte auch im weiteren Handelsverlauf minimal nach oben. Letztlich verharrte er jedoch nahezu unverändert bei 3.414,71 Stellen.

Eine etwas bessere Stimmung in der deutschen Wirtschaft stützte den deutschen Leitindex. So hat sich der ifo-Index erstmals seit fast einem halben Jahr wieder verbessert. Experten warnten jedoch vor zu viel Optimismus: "Auch wenn der ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober etwas zulegen kann, sollte dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die konjunkturelle Situation noch längere Zeit schwierig bleibt", zitierte die dpa dazu Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank.

