Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend verlustreich

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 22,76 USD ab.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 22,76 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 22,61 USD. Bei 23,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 1.330.814 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (11,97 USD). Mit einem Kursverlust von 47,41 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,536 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,20 Mrd. USD im Vergleich zu 7,67 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 1,90 USD im Jahr 2025 aus.

