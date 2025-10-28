Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag verlustreich
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 23,82 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 23,82 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,70 USD nach. Mit einem Wert von 24,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 405.116 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.
Bei 26,43 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 9,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Abschläge von 49,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,536 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie
HPE-Aktie bricht ein: Enttäuschende Gewinnprognose für 2026
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Dell-Aktie steigt: Prognose wegen starker KI-Nachfrage erhöht
Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2018
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Deutsche Bank AG
|24.02.2017
|Hewlett Packard Enterprise Market Perform
|BMO Capital Markets
|05.12.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Gabelli & Co
|19.10.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Needham & Company, LLC
|08.09.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
|23.02.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|01.09.2017
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
|10.05.2017
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
|05.11.2015
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen