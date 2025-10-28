Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 23,82 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 23,82 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,70 USD nach. Mit einem Wert von 24,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 405.116 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Bei 26,43 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 9,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Abschläge von 49,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,536 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

HPE-Aktie bricht ein: Enttäuschende Gewinnprognose für 2026

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Dell-Aktie steigt: Prognose wegen starker KI-Nachfrage erhöht