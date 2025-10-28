DAX24.312 ±0,0%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.703 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit! Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienkurs im Fokus

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag verlustreich

28.10.25 16:08 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 23,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
20,55 EUR 0,05 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 23,82 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,70 USD nach. Mit einem Wert von 24,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 405.116 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Bei 26,43 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 9,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Abschläge von 49,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,536 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

HPE-Aktie bricht ein: Enttäuschende Gewinnprognose für 2026

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Dell-Aktie steigt: Prognose wegen starker KI-Nachfrage erhöht

In eigener Sache

Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen