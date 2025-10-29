MARKT USA/Wall Street-Rally könnte weiterlaufen
Werte in diesem Artikel
Die Wall Street scheint nach dem jüngsten Rekordlauf weiter nicht zu bremsen zu sein. Der Aktienterminmarkt lässt am Mittwoch auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen - inklusive möglicher Allzeithochs. Neben der Zuversicht der Börsianer auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im späten Geschäft und möglicherweise auch darüber hinaus setzen Anleger auf ein Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China am Donnerstag, wenn die Präsidenten beider Staaten zusammenkommen. Dazu scheint die KI-Rally wieder in Gang zukommen.
Denn neben starken Geschäftsausweisen der Branche von SK Hynix und Advantest in Asien hoffen Investoren auch auf positive Geschäftszahlen von Meta Platforms, Alphabet und Microsoft. Die drei Technologieriesen öffnen ihre Bücher aber erst nach der Schlussglocke. "Die Geschäftszahlen der großen Technologiekonzerne in dieser Woche könnten die wichtigsten in jüngster Erinnerung sein, da viele Anleger skeptisch gegenüber der Rally des Aktienmarktes in den vergangenen zwei Monaten sind. Die Resultate von 'Big Tech' werden Klarheit und Daten liefern, die Anleger zur Bestimmung verwenden können, ob die Aufschläge der vergangenen Wochen gerechtfertigt sind oder der Markt sich selbst überholt hat", erläutert CIO David Laut von Kerux Financial.
Einen wichtigen Impuls liefert indes auch US-Präsident Donald Trump. Denn er will mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping auch über die fortschrittlichen Blackwell-Chips von Nvidia sprechen. Dieser Umstand steigert die Hoffnung unter Börsianern, dass der Halbleiterhandel zwischen beiden Staaten wieder an Schwung gewinnen und Exportbeschränkungen möglicherweise fallen könnten. Nvidia ziehen vorbörslich um 3,6 Prozent an.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2025 07:07 ET (11:07 GMT)
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
