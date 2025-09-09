Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Mittwochvormittag ins Minus

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,9 Prozent auf 0,136 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:21 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 0,136 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,135 EUR. Bei 0,138 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 500 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,032 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 86,822 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,098 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 38,776 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 192,58 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net