Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag mit Kursplus

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,9 Prozent auf 0,165 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:08 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 0,165 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,165 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,163 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.140 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 536,364 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,333 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,78 NOK erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,535 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net