Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag ab morgen wieder im Handel

Nach dem Kurssturz: Deutschlands Lieblingsaktien im Check

Eine exklusive Analyse zeigt, welche zehn Aktien in deutschen Depots am häufigsten vertreten sind. Welche Gründe für Treue es gibt - und welche für Trennung.

Kopf der Woche

Mitja Borkert, der Chefdesigner von Lamborghini, über das Image der Auto-Ikone und den Wow-Effekt der Marke.

Starker Duft

Ausgerechnet in der Heimat von Espresso und Cappuccino will die US-Kette Starbucks Fuß fassen. Lavazza, Illy & Co hingegen zieht es in die Welt.

Wen die Wall Street wählt

Womit Anleger bei den Midterm Elections in den USA rechnen sollten.

Starke Zahlen

VW-Chef Herbert Diess kann sich die Hände reiben: Der Konzern meistert milliardenschwere Belastungen besser als die Konkurrenz. Vor allem Porsche glänzt.

Aktie im Brennpunkt

Die Spielesparte treibt die Aktie des Traditionskonzerns Sony.

Einsteiger-Serie

Drei attraktive Fonds-Portfolios für verschiedene Anlegertypen.

Low-Risk-Strategie

Der VaR-Indikator signalisiert einen Ausstieg aus dem Markt.

Echtzeitüberweisungen

Noch im November starten weitere Banken mit Instant Payment. Wer dabei ist, wie es funktioniert, was es kostet.

Erträge aus Emerging Markets

Wieso Anlagestrategen jetzt zum Einstieg in Schwellenländer raten.





