HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagmittag im Minusbereich

So bewegt sich HOCHTIEF

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 213,60 EUR.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 213,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 213,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.861 HOCHTIEF-Aktien.

Am 19.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 6,56 Prozent niedriger. Bei 105,50 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 50,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,07 EUR, nach 5,23 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie aus.

Am 23.07.2025 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,30 EUR, nach 4,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,89 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,77 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

