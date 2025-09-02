DAX23.810 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,61 -0,4%Gold3.549 +0,1%
BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagmittag fester

05.09.25 12:06 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 220,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
219,80 EUR 0,80 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 220,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 220,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.069 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2025 auf bis zu 228,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,91 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 105,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,05 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,00 EUR.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 9,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,77 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

LBBW stuft HOCHTIEF-Aktie ab: Anleger trennen sich von Papieren

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingefahren

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
