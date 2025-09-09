DAX23.758 +0,2%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto15,73 +2,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl66,94 +0,6%Gold3.657 +0,8%
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verteuert sich am Mittwochmittag

10.09.25 12:05 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verteuert sich am Mittwochmittag

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 226,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
227,00 EUR 5,00 EUR 2,25%
Um 11:45 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 226,00 EUR zu. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 226,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.648 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,60 EUR an. 1,15 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 105,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
