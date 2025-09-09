HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 228,80 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 228,80 EUR. Bei 229,20 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 225,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 22.267 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 229,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,17 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 105,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,23 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 06.11.2025 gerechnet. Am 05.11.2026 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 9,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

