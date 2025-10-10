HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Vormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 263,60 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 263,60 EUR. Im Tief verlor die HOCHTIEF-Aktie bis auf 261,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.460 HOCHTIEF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 268,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 110,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 58,16 Prozent sinken.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,08 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,89 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 9,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

