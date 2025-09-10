DAX23.648 +0,1%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1692 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.628 -0,3%
So bewegt sich HOCHTIEF

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag höher

11.09.25 09:25 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 231,80 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 231,80 EUR zu. Bei 232,00 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 232,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.253 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 232,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 0,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,90 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Abschläge von 54,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,07 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,89 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 9,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen