HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der HOCHTIEF

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 235,00 EUR.

Das Papier von HOCHTIEF konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 235,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 235,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,00 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.062 Stück gehandelt.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 235,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 54,94 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,07 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,00 EUR aus.

HOCHTIEF veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 9,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,77 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

LBBW stuft HOCHTIEF-Aktie ab: Anleger trennen sich von Papieren