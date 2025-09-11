DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.926 -0,4%Nas22.125 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,41 +1,7%Gold3.644 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF schiebt sich am Freitagnachmittag vor

12.09.25 16:10 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 234,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
233,60 EUR -4,40 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 234,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 235,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,60 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.504 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 235,40 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 0,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 106,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS lag bei 2,30 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 9,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

mehr Analysen