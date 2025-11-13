HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Mittag an Boden

HOCHTIEF im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 295,40 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 295,40 EUR. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 298,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 291,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.032 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 298,80 EUR markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 1,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 110,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 167,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,32 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 154,07 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 1,90 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,74 Mrd. EUR – ein Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

