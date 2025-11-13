HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Donnerstagvormittag fester

Blick auf HOCHTIEF-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 292,40 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 292,40 EUR nach oben. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 293,80 EUR an. Bei 291,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.048 HOCHTIEF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 293,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 0,48 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 110,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 165,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 154,07 EUR.

Am 06.11.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,32 EUR gegenüber 1,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,93 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 10,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

