AKTIE IM FOKUS: Bilfinger erholen sich deutlich - Cashflow-Ziel erhöht

13.11.25 12:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
99,55 EUR 9,20 EUR 10,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bilfinger (Bilfinger SE) haben sich am Donnerstag nach einmonatiger Korrektur deutlich erholt. Die Papiere des Industriedienstleisters schafften es nach dre Vorlage von Quartalszahlen zurück an die runde Marke von 100 Euro. Gleich wieder an das Rekordhoch über 104 Euro von Anfang Oktober durchzustarten, gelang ihnen nach gut 10 Prozent Tagesplus jedoch zunächst nicht. Am Mittag lagen Bilfinger-Anteilsscheine noch gut 9 Prozent im Plus bei 99,40 Euro.

Vor allem die starken Barmittelzuflüsse kamen am Markt gut an. Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler hob in seinem ersten Kommentar höhere Ambitionen für das Gesamtjahr positiv hervor. Der hohe Auftragsbestand sichere die Wachstumsdynamik im kommenden Jahr derweil gut ab. Demeter hält mit seinem vor zwei Wochen auf 118 Euro aufgestockten Kursziel für Bilfinger die Spitzenposition am Markt.

Viele andere Experten tun sich derweil nach 125 Prozent Kursplus bis Anfang Oktober schwer, weiteres Potenzial zu sehen. Michael Kuhn von der Deutschen Bank, der immerhin 105 Euro angesetzt hat, sah ebenfalls den Cashflow als Highlight. Insgesamt seien die Erwartungen zuletzt recht gering gewesen, meinte er./ag/ajx/mis

