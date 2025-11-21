HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Freitagnachmittag tief südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 273,60 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,9 Prozent auf 273,60 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 268,40 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 282,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.105 HOCHTIEF-Aktien.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 298,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 114,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 58,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,43 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 154,07 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,90 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 9,74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 8,93 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 10,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

