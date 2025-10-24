HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit grünen Vorzeichen

HOCHTIEF im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 252,20 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 252,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 252,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 1.686 Stück.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 268,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,26 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,30 EUR ab. Abschläge von 56,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,00 EUR an.

Am 23.07.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

