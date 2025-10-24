HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Freitagnachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die HOCHTIEF-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 252,80 EUR. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 253,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 251,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 14.509 Stück.

Bei 268,00 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 110,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

