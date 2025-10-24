HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Die Aktie von HOCHTIEF zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die HOCHTIEF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 249,20 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie bewegte sich um 11:39 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 249,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 253,00 EUR. In der Spitze büßte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 249,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 251,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.038 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 268,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit einem Zuwachs von 7,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,74 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,23 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,08 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

Am 23.07.2025 lud HOCHTIEF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,03 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 7,89 Mrd. EUR eingefahren.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,73 EUR je HOCHTIEF-Aktie.



