HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 256,20 EUR zu.
Um 15:52 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 256,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 259,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 256,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.691 HOCHTIEF-Aktien.
Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 4,61 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,95 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,08 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 5,23 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.
Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,73 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Datum
Rating
Analyst
02.09.2025
HOCHTIEF Hold
Jefferies & Company Inc.
24.07.2025
HOCHTIEF Hold
Jefferies & Company Inc.
23.07.2025
HOCHTIEF Hold
Jefferies & Company Inc.
21.07.2025
HOCHTIEF Hold
Jefferies & Company Inc.
17.07.2025
HOCHTIEF Hold
Jefferies & Company Inc.
Datum
Rating
Analyst
28.03.2025
HOCHTIEF Buy
Jefferies & Company Inc.
19.02.2025
HOCHTIEF Buy
Jefferies & Company Inc.
04.02.2025
HOCHTIEF Buy
Jefferies & Company Inc.
08.11.2024
HOCHTIEF Buy
Jefferies & Company Inc.
07.11.2024
HOCHTIEF Buy
Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|DZ BANK
|14.11.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08.11.2017
|HOCHTIEF Reduce
|Kepler Cheuvreux
|19.10.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.10.2017
|HOCHTIEF Reduce
|Commerzbank AG
