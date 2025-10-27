HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagvormittag stärker

So bewegt sich HOCHTIEF

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 257,00 EUR.

Das Papier von HOCHTIEF legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 257,00 EUR. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 259,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 256,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.887 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 4,10 Prozent niedriger. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,08 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 5,23 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,45 Mrd. EUR – ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,73 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

