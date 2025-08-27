HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF legt am Vormittag zu

Kurs der HOCHTIEF

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 217,40 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 217,40 EUR. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 217,40 EUR. Bei 216,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 730 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,60 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 105,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 51,47 Prozent wieder erreichen.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,07 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

HOCHTIEF gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,45 Mrd. EUR – ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 9,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

LBBW stuft HOCHTIEF-Aktie ab: Anleger trennen sich von Papieren

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren verdient