DAX24.011 -0,1%ESt505.384 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1666 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.409 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX fällt zum Start unter 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
Top News
UniCredit-Aktie kaum bewegt: Beteiligung an griechischer Alpha Bank erhöht UniCredit-Aktie kaum bewegt: Beteiligung an griechischer Alpha Bank erhöht
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Kurs der HOCHTIEF

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF legt am Vormittag zu

29.08.25 09:25 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF legt am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 217,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
215,00 EUR -0,40 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 217,40 EUR. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 217,40 EUR. Bei 216,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 730 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,60 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 105,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 51,47 Prozent wieder erreichen.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,07 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

HOCHTIEF gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,45 Mrd. EUR – ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 9,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

LBBW stuft HOCHTIEF-Aktie ab: Anleger trennen sich von Papieren

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
13.06.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
13.06.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen