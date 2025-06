Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Home Depot

Home Depot im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 319,30 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 319,30 EUR ab. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 318,90 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 323,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 339 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,06 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,21 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,17 USD.

Home Depot ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,64 USD je Aktie gewesen. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 19.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt