Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 331,55 EUR abwärts.

Um 15:57 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 331,55 EUR ab. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 331,55 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 333,55 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 691 Aktien.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 19,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 280,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 15,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,16 USD je Aktie ausschütten.

Home Depot gewährte am 20.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 19.08.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt