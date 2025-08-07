Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Kurs der Home Depot

Die Aktie von Home Depot zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 332,50 EUR.

Das Papier von Home Depot konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 332,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 333,25 EUR. Mit einem Wert von 331,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 411 Home Depot-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 19,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 280,00 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 18,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,16 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 20.05.2025. Das EPS wurde auf 3,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,63 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 39,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Home Depot am 19.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

