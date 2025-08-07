DAX24.158 -0,1%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.389 -0,2%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Blick auf Home Depot-Kurs

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag tiefer

08.08.25 12:05 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag tiefer

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 331,15 EUR.

Die Home Depot-Aktie musste um 12:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 331,15 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 330,40 EUR. Bei 331,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 214 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 19,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 280,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 18,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,16 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Am 20.05.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,63 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 36,42 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 18.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

