Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Vormittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 357,95 EUR nach oben.

Das Papier von Home Depot legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 357,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 357,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 357,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,10 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 293,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 18,12 Prozent sinken.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

