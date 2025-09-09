Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag gesucht

So bewegt sich Home Depot

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 355,35 EUR.

Um 15:45 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 355,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 355,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 353,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 219 Stück.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 13,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 293,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

