Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran
Home Depot im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagmittag gesucht

11.11.25 12:04 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagmittag gesucht

Die Aktie von Home Depot zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 321,25 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
321,25 EUR 5,50 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:53 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 321,25 EUR zu. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 321,25 EUR. Bei 319,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 245 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Gewinne von 28,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (280,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 12,84 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,12 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Home Depot veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
mehr Analysen