Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Aktie im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

13.08.25 16:09 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 343,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
344,05 EUR 5,45 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:44 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 343,00 EUR. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 343,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 338,25 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 428 Stück gehandelt.

Bei 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,32 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 22,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,16 USD.

Am 20.05.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,45 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,63 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 39,86 Mrd. USD gegenüber 36,42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Home Depot-Bilanz für Q2 2025 wird am 19.08.2025 erwartet. Am 18.08.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
