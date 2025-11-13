DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Home Depot

13.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 317,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
320,90 EUR 3,95 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 20:11 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 317,50 EUR abwärts. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 316,95 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 321,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.320 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 23,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 11,81 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 3,67 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,28 Mrd. USD – ein Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 40,22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

