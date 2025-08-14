Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 342,30 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 342,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 342,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 345,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.568 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 20,39 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 293,10 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,37 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,16 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.
Am 20.05.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 39,86 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 19.08.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 18.08.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
