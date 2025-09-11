Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verzeichnet am Abend Verluste

So bewegt sich Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 355,00 EUR abwärts.

Um 20:02 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 355,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 354,95 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 358,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.253 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 16,25 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 280,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 21,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,28 Mrd. USD im Vergleich zu 43,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen